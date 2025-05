Manifestação em Brasília pede o fim da escala 6x1

Marcha da Classe Trabalhadora, em Brasília/foto: LUZO COMUNICAÇÃO/SINPRO-DF

Profissionais de diversas regiões do Brasil se reuniram, na manhã desta terça-feira (29/4), para a Marcha da Classe Trabalhadora, em Brasília, no Distrito Federal.

A manifestação, dois dias antes do feriado do Dia do Trabalhador (1º/5), teve como objetivo estabelecer as prioridades de demandas para 2025 e funcionar como referencial do movimento sindical para orientar mobilizações, negociações e atuações institucionais em níveis nacional, regional e setorial.

Entre outro pontos, o ato reivindica a valorização do serviço público, o fim da escala 6×1 e a redução da jornada diária dos trabalhadores sem redução salarial. A CUT também levou às ruas a luta contra o confisco das aposentadorias.

