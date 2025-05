Laudo aponta veneno usado em ovo de Páscoa que matou irmãos

/Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, o ovo de Páscoa ingerido por uma mãe e seus dois filhos no município de Imperatriz continha chumbinho – um pesticida usado de forma clandestina no Brasil para matar ratos.

Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, e Luís Fernando, de 7 anos, morreram com cinco dias de diferença após consumirem o doce. A mãe, Mirian Lira, chegou a ser internada.

Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, é a principal suspeita de ter envenenado a família. Ela está presa desde o dia 17 de abril. Informações preliminares indicam que ela é ex-namorada do atual companheiro de Mirian.