Incêndio em lancha deixa 10 feridos em Maragogi; homem teve 30% do corpo queimado

Pessoas que estavam na lancha foram encaminhadas para hospitais em helicópteros/Foto: Ascom/Departamento Estadual de Aviação

O incêndio em uma lancha em Maragogi deixou 10 feridos na sexta-feira, 18, no litoral norte de Alagoas. Do total, ao menos cinco pessoas precisaram ser encaminhadas para atendimento em hospitais da região após os primeiros socorros na UPA do município.





Dentre os feridos, estavam duas gestantes e uma criança de três anos, além de mais duas mulheres e cinco homens. A lancha estava regular, de acordo com a Prefeitura de Maragogi, que informou que os envolvidos eram visitantes do Estado de Goiás. O município é um dos principais destinos turísticos de Alagoas.





Ao menos quatro pessoas seguem internadas. São elas: um homem de 27 anos com queimaduras em cerca de 30% do corpo; um homem de 28 anos com queimaduras em 25% da área corpórea; outro homem de 25 anos com 16% da pele queimada; e, por fim, uma mulher de 27 anos ferida em 17% do corpo.





Os quatro estão internados no Hospital Geral do Estado, em Maceió, a cerca de 100 quilômetros de Maragogi. Dois dos atingidos foram transportados para o local em helicópteros, devido à gravidade dos ferimentos.





O estado de saúde atual é estável, de acordo com a Secretaria da Saúde de Alagoas. Uma mulher de 24 anos também chegou a ser internada, mas recebeu alta, segundo o boletim médico deste sábado, 19.





Em nota, a Prefeitura de Maragogi informou que a lancha estava "devidamente regularizada" e em conformidade com todas as exigências da Capitania dos Portos de Alagoas. "A embarcação possui autorização para operar na região e está vinculada a uma permissão válida para atuação nas piscinas naturais, ponto turístico amplamente visitado por turistas de todo o Brasil", completou.





Ainda segundo a Prefeitura, os feridos eram turistas de Goiás. Uma apuração detalhada dos fatos está em andamento, em colaboração com os órgãos competentes, a fim de esclarecer as causas do ocorrido e, se necessário, adotar medidas preventivas adicionais", destacou.