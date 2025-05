Frentista leva correntadas após defender cachorros de rua em SP

/Foto: Reprodução

Um frentista, de 60 anos, foi agredido com correntes após tentar defender cachorros de um homem na madrugada de domingo (27/4), em um posto de combustíveis em Cubatão, no interior de São Paulo. Os animais teriam tentado morder o agressor enquanto ele passava de bicicleta no local.

O caso aconteceu por volta da 1h da madrugada, em um posto na Avenida Martins Fontes, no bairro Vila Nova. Conforme o funcionário do estabelecimento, o mesmo homem já tinha ameaçado os cães na noite anterior antes de ele invadir o posto com a corrente.

Imagens gravadas por uma testemunha mostram o momento em que o funcionário tenta proteger os cachorros. No vídeo, o frentista tenta acalmar o homem e pede para ele não bater nos bichos, quando é agredido pelas costas.

