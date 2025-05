Frente de frio intenso tem data para atingir o Brasil; saiba quando

A previsão inicial aponta para uma massa de ar frio de origem polar, com forte intensidade, ainda mais severa do que no início do mês

Uma nova frente de frio intenso deve atingir o país a partir de 23 de abril/Crédito: Fábio Vieira / Metrópoles

Depois da primeira onda de frio do outono, que atingiu o país no primeiro fim de semana de abril e derrubou as temperaturas, especialmente no Sul, Sudeste e até em Mato Grosso do Sul, o Brasil logo voltou a enfrentar uma onda de calor. Mas o frio tem data para voltar.





Segundo simulações atmosféricas do portal Climatempo, uma nova frente de frio intenso deve atingir o país a partir de 23 de abril. A previsão inicial aponta para uma massa de ar frio de origem polar, com forte intensidade, ainda mais severa do que a registrada no início do mês.





Essa nova massa de ar polar deve seguir uma trajetória continental, com o ar frio avançando pelo interior do continente. Isso aumenta seu poder de resfriamento, especialmente sobre o interior das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde o impacto deve ser mais intenso.