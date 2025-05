Pesquisa

Escala 6x1: redução da jornada de trabalho tem apoio de 76% dos jovens

Às vésperas do Dia do Trabalhador, levantamento da Nexus mostra que brasileiros associam menor carga horária a uma maior qualidade de vida, produtividade e oportunidades no mercado

Publicado: 30/04/2025 às 11:30