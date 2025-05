Entenda o movimento religioso e masculino 'Legendários', moda entre famosos

Eliezer participa de experiência religiosa do movimento cristão 'Legendários'/Foto: Reprodução/Instagram/@viihtube

Movimento cristão originário da Guatemala, o ‘Legendários’ ganha cada vez mais força no Brasil com a adesão recente de famosos como Thiago Nigro e o pai de Neymar. Com mais de 435 mil seguidores nas redes sociais brasileiras, o grupo religioso buscar levar “os homens a uma transformação” a partir de retiros com pregações e atividades físicas intensas.

No último domingo (6/4), a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube publicou, no Instagram, um vídeo em que recebia, com os filhos, o marido Eliezer, também ex-BBB, depois de uma experiência do movimento. “Ontem foi um dia muito especial pra nossa família, receber meu esposo e o papai dos meus pequenos transformado depois de subir uma montanha”, escreveu ela. “Agora ele é oficialmente um legendário.”

De acordo com o site oficial do grupo, “Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial”. Segundo a apresentação, o objetivo é devolver “o herói a cada família” e transformá-los em “homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus”.

Uma das propostas do movimento — chamada ‘Track Outdoor Potencial’, ou TOP —, exclusiva para “homens que decidem alcançar o seu verdadeiro potencial”, é retirar-se em uma montanha. Lá, por quatro dias, os participantes são “testados” e “levados ao maior nível” — conforme explica o diretor do movimento, pastor Ricardo Bernardes, em vídeo no Instagram. “Lá nos aprendemos o que é desfrutar o caminho, lá nos aprendemos a importância da família e lá nós sabemos que o homem, só, é uma presa fácil”, afirma.

“Nós, homens, gostamos dos resultados, mas nem sempre queremos viver os processos”, justifica a publicação. “Legendários é uma resposta para essa geração e para esse tempo.”

O vídeo ainda explica que cada “legendário”, como são nomeados os membros do grupo, tem um número próprio. “Não importa se ele é maior ou menor, porque todos nós estamos seguindo ao legendário número 1.”

Um outro chamado, também no Instagram, afirma que a participação não se baseia em “religião alguma”, mas em “hombridade” e “caráter”. O objetivo seria construir “homens íntegros” a fim de “mudar a história da nação”.

Apesar disso, há diversos vídeos de pregações cristãs e publicações que convidam a ir à igreja. “Todo domingo vamos à igreja para fortalecer a nossa fé”, diz uma delas. “Legendário, hoje é dia de comunhão na fé com nossos irmãos e de buscarmos ao Legendário #001. Vá à sua igreja! Lembre-se: não é só aos domingos que devemos nos fortalecer na fé, mas em todos os dias da nossa caminhada!”

A primeira edição do evento ocorreu em 2017, na Guatemala, e depois em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Depois de passar pelo desafio, os “legendários” podem adquirir, a partir de outras capacitações, uma certificação que os habilita a “servir” em 16 países onde o movimento está presente.

De acordo com dados do site, há 52 mil legendários espalhados pelo mundo — mais de 10 mil apenas no Brasil, que fica atrás apenas da Guatemala no que diz respeito à quantidade de membros.

O valor da inscrição para o TOP disponível no portal no momento, que ocorre em Curitiba entre os dias 15 e 18 de maio e é destinado a homens solteiros de 18 a 30 anos, é de R$ 1.490 à vista.

