Criança morre após comer ovo de Páscoa e suspeita é de envenenamento

/Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Maranhão está investigando o caso de uma criança de sete anos que morreu depois de comer um ovo de Páscoa. Além dele, a irmã e a mãe estão internadas após comerem o mesmo doce. O caso aconteceu em Imperatriz, na região sudoeste do Maranhão. A principal suspeita é de envenenamento.

De acordo com depoimento do pai da criança, o ovo chegou à casa da família entregue por um motoboy, como um presente na noite dessa quarta-feira (16/4). O doce veio com um bilhete escrito “Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa”. Não se sabe quem enviou o ovo.

A Polícia Civil afirmou que a principal suspeita é de envenenamento, visto que várias pessoas da mesma família comeram o doce e passaram mal.