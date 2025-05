Conflitos no campo se mantêm em alta, mas assassinatos diminuem, aponta relatório

A violência contra a ocupação e a posse da terra foi a mais comum, representando 78% do total/foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Brasil registrou 2.185 conflitos no campo em 2024, de acordo com o caderno Conflitos no Campo 2024 do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino da Comissão Pastoral da Terra (CEDOC-CPT). Em toda a série histórica (desde 1985), o ano passado ficou atrás somente de 2023, que registrou 2.250 conflitos.





O resultado, porém, não significa um número alto de assassinatos. O CEDOC-CPT registrou, em 2024, o menor número de homicídios em conflitos dos últimos 10 anos. Foram 13 assassinatos, com os indígenas se mantendo como as principais vítimas — cinco indígenas, três sem-terra, dois assentados, um pequeno proprietário, um posseiro e um quilombola.





O relatório aponta, ainda, que a principal categoria responsável pelos assassinatos foram os fazendeiros (46% dos casos). Do total, a violência contra a ocupação e a posse da terra foi a mais comum, representando 78% do total. Em seguida estão as violências por água, com 12%; trabalhista, 6%; e resistências, 4%.