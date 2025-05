Brasileira está entre os 11 mortos de atropelamento em Vancouver

O ataque ocorreu na noite do último sábado (26) quando um homem avançou com o carro sobre uma multidão

Kiara Salim morava no Canadá há cerca de três anos/Reprodução/Redes Sociais

Um motorista matou 11 pessoas, entre elas uma brasileira, e deixou dezenas de feridos na noite de sábado (26) ao avançar com seu automóvel contra uma multidão em um festival filipino em Vancouver, no oeste do Canadá, informaram as autoridades.





A morte de Kira Salim, 34 anos, foi confirmada na noie de ontem pelo Itamaraty.





Kiara era musicista e morava no Canadá há cerca de três anos, onde dava aulas em uma escola na cidade de New Westminster, a mais de 20 quilômetros do centro de Vancouver.





O incidente ocorreu pouco depois das 20h locais de sábado (meia-noite em Brasília), quando membros da comunidade filipina se reuniam para celebrar o Dia de Lapu-Lapu, um líder anticolonialista filipino do século XVI.





O agressor foi rendido pela multidão antes de ser preso pela polícia, que disse estar “convencida de que este incidente não foi um ato terrorista”.





O homem, de 30 anos, sofria problemas de saúde mental e tinha um histórico significativo de interações com a polícia e profissionais de saúde, assinalou o chefe da polícia, Steve Rai, em entrevista.





Segundo ele, “este é o dia mais sombrio da história de Vancouver”. Hoje, os canadenses vão às urnas para escolher o novo parlamento.