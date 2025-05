Bolsonaro passa por cirurgia de mais de 11 horas: ''sucesso'', diz Michele

Jair Bolsonaro passou por cirurgia em Brasília/Foto: Divulgação

Após mais de 11 horas de cirurgia, foi concluído, no fim da noite deste domingo (13), o procedimento cirúrgico realizado no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A operação, realizada no Hospital DF Star, em Brasília, teve início às 10h e teve como objetivo principal a liberação de aderências intestinais e a reconstrução da parede abdominal.





A informação sobre a conclusão da cirurgia foi divulgada pelas redes sociais pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que agradeceu o sucesso do procedimento.

“Cirurgia concluída com sucesso! A Deus, toda honra e toda glória! Estou indo agora para a sala de extubação, onde poderei vê-lo”, escreveu Michelle, em publicação acompanhada de agradecimentos pelas orações e mensagens recebidas.

O que aconteceu





Bolsonaro foi internado às pressas na sexta-feira (11), em Natal (RN), com um quadro de suboclusão intestinal, e transferido para Brasília na noite do sábado (12), onde passou a noite sob cuidados médicos antes do procedimento cirúrgico. A previsão é de que o ex-presidente permaneça internado para observação e recuperação.





Apoiadores de Bolsonaro mantêm vigília em frente ao hospital, com orações e manifestações de solidariedade. A senadora Damares Alves (Republicanos) esteve entre os presentes. O clima é de apreensão, mas de esperança por uma pronta recuperação.





O médico pessoal de Bolsonaro, Cláudio Birolini, que acompanha o ex-presidente desde o atentado sofrido em 2018, afirmou que, apesar de não estar presente em todas as internações anteriores, esta foi uma das situações mais graves enfrentadas por Bolsonaro desde então.

O boletim médico detalhou que Bolsonaro está consciente, com sinais vitais estáveis e sem complicações pós-operatórias imediatas. A expectativa é que ele continue sob observação nos próximos dias, com acompanhamento clínico contínuo para garantir uma recuperação adequada.