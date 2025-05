Bebê de 8 meses morre após comer açaí; polícia suspeita de veneno

/Reprodução

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga a morte da bebê Yohana Maitê Filgueira Costa, de 8 meses, e a internação de Geisa de Cássia Tenório Silva, de 50, da mesma família da criança. De acordo com a polícia, há suspeita de envenenamento: ambas comeram açaí e granola enviados a Geisa e entregues por um motociclista.





O caso aconteceu na semana passada em Natal (RN), mas a família só procurou a polícia recentemente, após orientação da equipe médica que atendeu as vítimas.





Yohana morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cidade da Esperança em 14 de abril. Geisa ainda está internada, entubada e em estado grave na UTI do Hospital Regional de Macaíba.