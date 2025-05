Atendente de lanchonete, pernambucana brilha cantando no Domingão com Huck

Katy Suan, balconista da lanchonete Só Trinta, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, brilhou com uma interpretação de música de Whitney Houston

/Foto: Reprodução/Instagram @domingao e @suankaty

Um talento pernambucano tomou o palco do Domingão com Huck, da TV Globo, nesse domingo (13). Katy Suan, balconista da lanchonete Só Trinta, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, brilhou com uma interpretação da música ‘I Have Nothing’, de Whitney Houston, no quadro '3 Minutos para Brilhar'.

Katy, que ficou conhecida após ser gravada por um amigo cantando outra canção da mesma artista, impressionou o público e o apresentador Luciano Huck, que encheu a mulher de elogios. “Você me deu um dos momentos mais legais desde que eu assumi o Domingão, muito obrigado!”, declarou.

Acompanhada pela família, Katy se divertiu com a plateia e o cenário do programa após sua apresentação: “Nossa, que emoção”, comentou, elogiando as luzes e o cenário. Seu amor pela música, conforme contou seu pai no palco do Caldeirão, começou ainda na infância, quando cantava na igreja.

“Ela, desde os nove anos cantando na igreja, já fez muitas vezes eu chorar, e agora completa aqui, no seu programa, a gente chorar por ela também, pelo que ela faz, pelo que ela gosta”, contou emotivo.

Depois da exibição do programa, através do Instagram, Katy agradeceu o carinho que recebeu nas redes sociais: “Eu estou anestesiada. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, eu não estou conseguindo de verdade assimilar. Eu não sabia que teria essa proporção toda, eu estou extremamente nervosa, provavelmente eu não vou conseguir dormir, mas eu agradeço imensamente. Eu vou tentar responder todos vocês, mas eu agradeço de coração”.