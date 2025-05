Após caso Sarah Raíssa, grupos de desafios na web são alvos da polícia

A rede criminosa é responsável por diversos crimes graves no ambiente virtual/Crédito: Freepik

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) deram início à “Operação Adolescência Segura” nesta terça-feira (15/4). O objetivo é desarticular uma das maiores organizações criminosas do país voltadas à prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes em sete estados: São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul.





De acordo com as investigações, a rede criminosa é responsável por diversos crimes graves no ambiente virtual, entre eles incentivo à automutilação, apologia ao nazismo e até mesmo maus-tratos a animais.





Com o apoio de policiais civis e do CyberLab da Secretaria Nacional de Segurança, a operação cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, além de internação provisória de adolescentes infratores.