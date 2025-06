Ataque russo na Ucrânia deixa 17 mortos e 279 feridos

Equipes de resgate limpam os escombros um dia após um ataque com míssil russo deixar dez mortos e destruir um prédio residencial em Kiev (Genya SAVILOV/AFP)

As autoridades da cidade ucraniana de Dnipro comunicaram que 17 pessoas morreram e 279 ficaram feridas num ataque russo hoje, considerado como um dos mais mortais das últimas semanas na Ucrânia.

O Ministério Público ucraniano reportou que escolas e unidades de saúde também foram atingidas. "Em termos de danos, este é provavelmente um dos ataques mais significativos contra Dnipro desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022”, afirmou o governador da região, Boris Filatov.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, condenou a mensagem de terror e rejeição da paz da Rússia. "A credibilidade dos nossos aliados depende do aumento da pressão sobre Moscou", apelou.

Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se encontrou com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Mark Rutte, na cúpula da aliança militar que começou nesta terça-feira (24) em Haia, na Holanda. Zelensky disse antes da reunião que tinha expectativa de novas promessas de ajuda dos aliados de Kiev, uma vez que as forças russas continuam a avançar no leste da Ucrânia e intensificam as ofensivas. "Defender a Ucrânia significa defender a vida", comentou na rede social X.

Já Rutte afirmou ao líder ucraniano que os aliados estão motivados no apoio a Kiev e que a maioria concorda que o foco é assegurar que a Ucrânia pode vencer a Rússia. À margem da conferência, o chefe da OTAN indicou a Zelensky que se esperam decisões relevantes sobre a Ucrânia e que a adesão do país à Aliança Atlântica é um caminho irreversível.

Além disso, ainda está prevista para quarta-feira uma reunião entre Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump

No decorrer na cúpula da Aliança o compromisso do aumento em 5% na Defesa dos membros já foi acordado.