Itamaraty se manifesta sobre brasileira que caiu em trilha de vulcão

Brasileira ficou presa em trilha na Indonésia e aguarda resgate (Foto: Reprodução)

O Ministério das Relações Exteriores divulgou, neste domingo (22/6), informações sobre o resgate da turista brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que sofreu uma queda durante uma trilha ao vulcão Rinjani, na Indonésia. De acordo com o Itamaraty, equipes de busca iniciaram o terceiro dia do esforço de resgate.

A embaixada do Brasil em Jacarta diz que mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, o que permitiu o envio de um grupo de salvamento para a área do vulcão onde ocorreu a queda, em região remota, a cerca de quatro horas de distância do centro urbano mais próximo.

“O embaixador do Brasil em Jacarta entrou pessoalmente em contato com o Diretor Internacional da Agência de Busca e Salvamento e com o Diretor da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia, e tem recebido das autoridades locais os relatos sobre o andamento dos trabalhos”, apontou o ministério.

