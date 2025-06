Putin diz que toda a Ucrânia é russa

Vladimir Putin (Alexander Kryazhev/POOL/AFP)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, argumentou hoje durante o Fórum Econômico Internacional, em São Petersburgo, que os russos e ucranianos são ‘só um povo’. “Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa", afirmou.

Putin também não rejeitou a possibilidade de assumir o controle da cidade de Sumy e que as forças russas estão criando uma ‘zona tampão’ nessa região para proteger o território russo. A região de Sumy faz fronteira com Kharkiv e com a Rússia, sendo que a capital desta região fica somente a cerca de 500 quilômetros de Kiev.

“Combatemos no país vizinho pela nossa própria segurança. O que o pé de um soldado russo pisar, é nosso. Mas, não procuramos a capitulação completa da Ucrânia. Insistimos apenas no reconhecimento da realidade que se desenvolveu no terreno", indicou.

O líder russo acrescentou que o país nunca duvidou do direito da Ucrânia à sua soberania, mas destacou que a Ucrânia quando declarou a sua independência em 1991 garantiu ser um Estado não alinhado, não nuclear e neutro.

Após a anexação da Crimeia, em 2014, a Rússia agora reivindica as regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson como parte do território da Rússia. Esta anexação de regiões ucranianas por Moscou, assim como a ideia de que russos e ucranianos são um só povo, são totalmente rejeitadas pelas autoridades ucranianas.