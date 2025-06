Kiev sofre um dos piores ataques da Rússia que atingiu ainda outras regiões do país

Equipes de resgate ucranianas realizam operações de busca e salvamento em um prédio residencial gravemente danificado após o ataque com mísseis russos em Kiev, em 17 de junho de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. Ataques aéreos russos contra a capital ucraniana, Kiev, na manhã de 17 de junho, mataram pelo menos uma pessoa — um cidadão americano — e feriram outras 16, informou o prefeito da cidade. (Foto de Genya SAVILOV / AFP) ( AFP)

O chefe militar de Kiev, Timur Tkachenko, disse que a capital ucraniana enfrentou na madrugada desta terça-feira (17) um dos piores ataques russos, que causaram a morte de 14 pessoas e 75 ficaram feridas. A Rússia lançou mais de 440 drones e 32 mísseis sobre o país atingindo ainda as regiões de Odessa, Zaporizhzhia, Chernihiv, Zhytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv e Kyiv.



"Kiev viveu mais uma noite difícil. Um ataque coordenado que provocou incêndios em inúmeras áreas da capital, com pessoas feridas, casas destruídas, dor e medo. Um cidadão norte-americano de 62 anos morreu numa casa em frente ao local onde os médicos assistiam os feridos", reportou Tkachenko.

O ministro do Interior ucraniano, Igor Klimenko, acrescentou que 27 locais em diversos bairros da cidade foram alvo de fogo inimigo ontem à noite. Houve danos em vários edifícios residenciais, estabelecimentos de ensino e infraestruturas críticas.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

De acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Kiev foi atingida por um dos ataques mais horríveis. “Estes ataques são puro terrorismo. E o mundo inteiro, os Estados Unidos e a Europa devem finalmente responder como uma sociedade civilizada responde aos terroristas. Putin faz isto apenas porque pode se dar ao luxo de continuar a guerra. Ele quer que a guerra continue. É errado quando os poderosos deste mundo fecham os olhos a esta situação. Estamos em contato com todos os parceiros, em todos os níveis possíveis, para garantir uma resposta adequada. São os terroristas que têm de sentir a dor, não as pessoas inocentes e pacíficas”, relatou.

O governador de Odessa, Oleg Kiper, informou que a cidade portuária também foi alvo de ataques e uma mulher morreu e 17 pessoas ficaram feridas.

O chefe da administração presidencial da Ucrânia, Andriï Iermak, lamentou a falta de reação adequada do mundo civilizado. "Um Estado com armas nucleares pode simplesmente matar civis em edifícios, recusar um cessar-fogo e não receber uma reação adequada do mundo civilizado. Por quê? E quantos mais cidadãos e crianças terão de morrer?", reagiu.

Na véspera, Zelensky esperava falar com o presidente dos EUA sobre a compra de equipamento militar por parte de Kiev a Washington, à margem da cúpula do G7, no Canadá. No entanto, o encontro não ocorreu, uma vez que Donald Trump se retirou antecipadamente da reunião do grupo.