David Beckham é condecorado como cavaleiro pelo rei Charles III

O ex-jogador e capitão do time da Inglaterra recebeu o título por serviços no esporte e de caridade

Meryl Streep, David Beckham e Kate Winslet ao lado do Rei Charles III. (Getty Images)

O ex-capitão da Inglaterra e do Manchester United David Beckham foi condecorado como cavaleiro pelo rei Chales III. Esse é o maior título honorário do Reino Unido e foi concedido ao ex-jogador de futebol pelos serviços que ele prestou no esportes e na caridade.

A esposa dele, Victoria Beckham, estilista e ex-integrante das Spice Girls, também foi agraciada e passa a ser reconhecida como Lady Victoria.

O ex-jogador de 50 anos atua como embaixador do Unicef e de campanhas de combate à malária e em 2024 foi nomeado embaixador da King’s Foundation, organização beneficente presidida pelo rei Charles III.

O evento ocorreu na cerimônia anual de premiação da King’s Foundation, realizada no Palácio de St. James, em comemoração aos 35 anos da fundação.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.