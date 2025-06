Israel confirma 3 mortes em Tel Aviv e Irã fala em 60 óbitos no país

Irã disparou mais duas levas de mísseis balísticos contra Israel em resposta aos ataques israelenses (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Durante a madrugada deste sábado (14/6), o Irã disparou mais duas levas de mísseis balísticos contra Israel em resposta aos ataques israelenses a instalações militares e centros nucleares do país. Três pessoas foram mortas e 80 ficaram feridas após a ofensiva.

Segundo informações da RFI, parceiro do Metrópoles, as vítimas não conseguiram chegar até os abrigos. O Comando da Frente Interna orientou que os cidadãos permaneçam próximos aos abrigos e sigam as determinações das autoridades.

Em resposta aos bombardeios, o exército israelense realizou mais um ataque contra Teerã, capital do Irã. De acordo com a TV estatal iraniana, cerca de 60 pessoas, incluindo 20 crianças, morreram na investida de Israel. A Radiodifusão da República Islâmica do Irã (IRIB) informou que o ataque atingiu um complexo residencial.

