Vídeo: ativista brasileiro revela que sofreu torturas durante prisão em Israel e mostra lesões

O ativista brasileiro Thiago Ávila, de 38 anos, decidiu revelar as marcas das lesões e torturas que afirma ter sofrido no período em que ficou detido em Israel, após tentar levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Ele foi deportado e desembarcou em São Paulo na manhã desta sexta-feira (13/6).



Inicialmente, o ativista evitou dar detalhes sobre as agressões porque, segundo ele, eram “muito menores do que a dor dos palestinos”. No entanto, horas depois de desembarcar, Thiago publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra manchas avermelhadas na região do abdômen, nos braços e nas pernas (veja abaixo).

“Três pessoas ainda estão sob custódia de uma entidade que viola todos os direitos internacionais. Então é muito grave, nós precisamos cobrar a liberdade imediata de Marco, de Yanis e de Pascal. São pessoas do coração muito bom, que ‘tavam’ indo levar alimentos, medicamentos para crianças que estão sendo mortas de fome em Gaza e que precisam da nossa solidariedade nesse momento”, afirma o ativista no vídeo.

É O Thiago Ávila Que Estava Na Flotilha Da Liberdade, Junto Com A Greta Thunberg E Outros ATIVISTAS Indo Para Gaza, Mostrando Que Foi TORTURADO Por Israel, Durante Sua PRISÃO.

É PRECISO PARAR O Netanyahu pic.twitter.com/N4LHlLA2WT — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) June 14, 2025

