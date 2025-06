Voos são desviados do espaço aéreo do Irã após ataque de Israel

Mapa do 'Flight Radar 24' revela um buraco aéreo na região do Oriente Médio, onde concentra-se a zona de conflito

Companhias aéreas desviam aeronaves do Irã (FlightRadar24)

Israel bombardeou o Irã na quinta (12/6). Com isso, os ataques deixaram um “buraco aéreo” na região do país. Segundo o serviço de monitoramento de voos Flight Radar 24, as aeronaves contornaram o Irã para evitar a entrada na zona de conflito e preservar a segurança dos passageiros e tripulantes.

De acordo com a plataforma de rastreamento, as companhias aéreas decidiram suspender voos na área entre Israel e Irã, incluindo países como Líbano, Iraque e Síria. Milhares de aeronaves foram desviadas ou tiveram o trajeto cancelado.

O site Safe Airspace, administrado pela OPSGROUP — organização de compartilhamento de informações sobre riscos de voos —, informou que “a situação ainda está em desenvolvimento e as operadoras devem ter um alto grau de cautela na região neste momento.”

Após atacar instalações nucleares iranianas, Israel decretou estado de emergência. Segundo autoridades do Irã, a operação teve como objetivo impedir que a Teerã desenvolva armas atômicas. Israel fechou o espaço aéreo devido à possibilidade de retaliação.

