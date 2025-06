Acidente na Índia pode entrar na lista das piores tragédias aéreas

Primeira página da edição do dia 28 de março de 1977 (REPRODUÇÃO/DIARIO DE PERNAMBUCO)

Não se sabe ainda o número exato do total de mortes causadas pela queda do Boeing 787-7 da Air India, na manhã desta quinta-feira (12). A expectativa é de que todas as 242 pessoas a bordo, entre tripulação e passageiros, tenham morrido, faltando contabilizar as vítimas em solo.

Como a aeronave caiu em uma área com vários prédios na cidade de Ahmedabad, o número de mortes causadas pelo acidente pode subir a ponto de entrar entre as cinco maiores tragédias aéreas da história.

Confira quais são elas:

O acidente aéreo com o maior número de mortos aconteceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha: 583 mortos. No dia 27 de março de 1977, um Boeing 747 da KLM tentou decolar, sem autorização, e colidiu a aeronave da Pan Am 747, no Aeroporto de Los Rodeos.

Não houve sobreviventes no Boeing da KLM e apenas 61 passageiros da Pan Am escaparam com vida.

O segundo mais mortal aconteceu no dia 12 de agosto de 1985, com 520 vítimas. O desastre com o Japan Airline, que bateu em uma montanha nas proximidades de Tóquio após apresentar falha mecânica, foi o de maior gravidade envolvendo apenas uma aeronave. Apenas quatro passageiros sobreviveram.

Em 12 de novembro de 1996, os aviões da Saudi Arabian e Kazakhstan Airlines, que voava abaixo da altitude permitida, chocaram-se no ar, em Charkhi Dadri, na Índia. Não houve sobreviventes entre os 349 passageiros e tripulantes das duas aeronaves.

A quarta pior tragédia aconteceu no dia 3 de março de 1974, matando 346 pessoas. O voo 981 da Turkish Airlines iria de Paris a Londres, quando sofreu uma descompressão, comprometendo os comandos de controle da aeronave, que caiu em uma floresta ao norte da capital francesa.

As 301 pessoas no voo 163 da Saudia morreram após uma tentativa de pouso de emergência, logo após a decolagem em Riad, capital da Arábia Saudita. O quinto pior acidente aéreo aconteceu no dia 19 de agosto de 1980.