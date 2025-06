Terremoto de 6,5 graus abala a Colômbia

Um forte e longo terremoto de 6,5 graus de magnitude sacudiu neste domingo (8) Bogotá e outras cidades da Colômbia, informou o Serviço Geológico.

As autoridades não relataram vítimas do fenômeno até o momento.

O tremor teve epicentro às 8h08 (10h08 de Brasília) em Paratebueno, uma localidade a 187 km da capital, informou a instituição na rede social X. Doze minutos mais tarde, um tremor secundário de 4.0 foi registrado.

Este foi um dos tremores mais fortes e prolongados sentidos na capital nos últimos anos.

As sirenes de emergência foram acionadas nos bairros residenciais e muitas pessoas correram para as ruas, em meio aos gritos.

"Foi muito forte", disse uma idosa à AFP na zona norte de Bogotá enquanto tentava descer uma escada. Alguns têm medo de retornar para suas casas.

O órgão estatal de emergências (UNGRD) informou que "está fazendo um levantamento" para avaliar os danos em todos os municípios e departamentos do país.

