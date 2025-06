Musk teve briga com secretário do Tesouro na Casa Branca, diz jornal

Segundo o The Washington Post, uma fonte do governo disse que Musk teria agredido Bessent, que revidou logo após se encontrarem com Trump

O desentendimento foi tão grande que Musk pediu a destituição de Trump (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A relação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk ruiu rapidamente aos olhares públicos, mas, nos bastidores do governo, a presença de Musk já vinha se tornando um grande problema. O jornal The Washington Post revelou, neste sábado (7/6), que Elon Musk e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, teriam trocado agressões na Casa Branca.

Stephen K. Bannon, o influente podcaster de direita e conselheiro político de longa data de Donald Trump, contou que, em meados de abril, Musk e Bessent foram ao Salão Oval apresentar as preferências para o cargo de comissário interino da Receita Federal. Trump optou por serguir o conselho de Bessent.

Quando Bessent e Musk saíram do Salão Oval e começaram a andar pelo corredor, os dois teriam iniciado uma troca de insultos. Bessent mencionou as alegações, não cumpridas, de Musk de que ele descobriria mais de US$ 1 trilhão em gastos governamentais fraudulentos e desnecessários.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.