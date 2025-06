Reunião na Turquia entre delegação russa e ucraniana acorda nova troca de prisioneiros

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia ( AFP)

Após o intenso e estratégico ataque ucraniano de domingo, que destruiu cerca de 41 aeronaves militares russas e causou um prejuízo de bilhões de dólares, a segunda rodada das negociações realizada hoje em Istambul entre as delegações da Rússia e Ucrânia, mediadas pela Turquia, terminou.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky anunciou que Kiev e Moscou trabalharam para uma nova troca de prisioneiros de guerra e também informou que foi entregue aos representantes russos uma lista de centenas de crianças ucranianas deportadas. “Foram trocados documentos através do lado turco e estamos nos preparando para uma nova libertação de prisioneiros de guerra", disse.

“Estamos falando de centenas de crianças que foram ilegalmente deportadas, transferidas à força ou detidas nos territórios temporariamente ocupados pela Rússia. O regresso das crianças ucranianas é parte integrante de uma paz justa e duradoura e um elemento chave de confiança, o primeiro teste de sinceridade. Estamos à espera de uma resposta. A bola está no campo da Rússia. A verdadeira boa fé não se resume a palavras, mas a ações. E agora é o momento de prová-lo”, apontou Andriy Yermak, chefe do gabinete de Zelensky.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 < >

O ministro da Defesa da Ucrânia e líder da delegação de Kiev, Rustem Umerov , comunicou que foi acordada a troca de todos os prisioneiros de guerra gravemente feridos e gravemente doentes. “A segunda etapa inclui jovens soldados com idades entre os 18 e os 25 anos, além da troca de 6 mil corpos de soldados mortos no conflito”, acrescentou.

Segundo as autoridades da Turquia, a reunião durou uma apenas uma hora. Mas, o porta-voz do Ministério turco das Relações Exteriores, Heorhii Tykhyi, assegurou que o encontro entre as partes foi transcorreu e foi concluído sem quaisquer resultados negativos. “Antes de se sentarem à mesa das negociações com a Rússia, membros da comitiva ucraniana estiveram reunidos com representantes da Alemanha, Itália e Reino Unido para coordenar posições. A delegação da Ucrânia reiterou o compromisso com os esforços de paz. Eles elaboraram os itens da agenda, que incluem reunião de líderes, um cessar-fogo total e medidas de fortalecimento de medidas humanitárias", disse Tykhyi

O chanceler turco, Hakan Fidan, considerou que há resultados concretos em direção à paz. “Esperamos também discutir os preparativos para a reunião dos líderes”, confirmou.

Enquanto isso, Zelensky, que se encontra na cúpula de líderes do lado leste da OTAN, na Lituânia, ainda apelou sobre a importância da pressão de novas sanções conjuntas do G7, inclusive dos Estados Unidos, e de todos no mundo que querem paz. As sanções são necessárias para limitar seriamente o comércio. Sem elas Putin vai continuar a brincar. "A chave para uma paz duradoura é clara: o agressor não deve receber qualquer recompensa pela guerra. Putin não deve receber nada que possa justificar a sua agressão. Qualquer recompensa apenas lhe mostraria que a guerra compensa", indicou.