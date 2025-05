Vaticano lança selos do papa Leão 14; veja

Papa Leão 14 (ANDREAS SOLARO/AFP)

O serviço postal do Vaticano anunciou que a partir da próxima terça-feira (27/5) começará a emitir selos postais para marcar o início do pontificado do papa Leão 14. Os itens poderão ser adquiridos nos correios da Cidade do Vaticano.



Veja:

Serão quatro selos que vão custar a partir € 1,25, aproximadamente R$ 8. Confira preços:

€ 1,25

€ 1,30

€ 2,45

€ 3,20



