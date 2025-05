Catar assina acordo de 200 bilhões de dólares com EUA na compra de jatos

Acordo foi assinado durante a visita de Trump a Doha /BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Nesta quarta-feira (15), durante a visita a Doha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi assinado com a Catar Airways à aquisição de 160 aviões à fabricante norte-americana Boeing por 200 bilhões de dólares.

No Palácio Amiri Diwan, Trump e o emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, assistiram à assinatura entre o diretor-geral da Boeing, Robert Ortberg, e o CEO da companhia aérea, Badr Mohamed al-Meer. Trump saudou o acordo como uma compra histórica, tanto pelo número de aviões como pelo valor envolvido no negócio.

Já o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, e o ministro da Defesa catari, Saud bin Abdulrahman al-Thani, assinaram um acordo de defesa, enquanto o al-Thani e Trump assinaram uma declaração conjunta. "Acredito que, com a assinatura destes documentos, estamos a atingir outro patamar na relação entre o Catar e os Estados Unidos", declarou o emir.

Também presentes na delegação norte-americana, o secretário de Estado, Marco Rubio, e os secretários do Tesouro, Scott Bessent, do Comércio, Howard Lutnick, além do enviado especial para Oriente Médio, Steve Witkoff.

Além disso, Trump acrescentou que conversou com o emir sobre a Rússia, Ucrânia e Irã e abordou o conflito na Faixa de Gaza. Ele agradeceu aos líderes do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo) pelo seu papel construtivo na tentativa de pôr fim à guerra no enclave palestino.

O presidente dos EUA ainda se referiu à Síria, com a qual Washington tenta restabelecer a normalização das relações com a retirada das sanções ao governo de Damasco.