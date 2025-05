Ucrânia: Zelensky aceita negociar paz, mas só mediante um cessar-fogo

Volodymyr Zelensky (centro) e comitiva/Reprodução/Redes sociais

A Ucrânia está pronta a abrir a negociações de paz diretas com a Rússia ainda esta semana, mas somente se Moscou assinar antes um cessar-fogo incondicional. A declaração é do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, respondendo à sugestão de Vladimir Putin de negociações “diretas” na Turquia, feita durante a noite desse sábado (10/5).

“Não faz sentido continuar a matança nem por um único dia. Esperamos que a Rússia confirme um cessar-fogo completo, duradouro e confiável a partir de amanhã, 12 de maio, e a Ucrânia está pronta para se reunir”, disse o presidente ucraniano em uma publicação no X na manhã deste domingo (11/5).

O chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, foi mais claro em uma publicação no Telegram, em resposta à sugestão de Putin de que as delegações ucraniana e russa se reunissem nesta quinta-feira (15/5) em Istambul: “Primeiro um cessar-fogo de 30 dias, depois todo o resto”. As informações são do jornal britânico The Guardian.

