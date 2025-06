Moraes manda prender novamente homem que quebrou relógio do século 17

Homem foi condenado por ter quebrado um relógio histórico no Palácio do Planalto (foto: Reprodução)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mandou prender novamente o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, responsável por ter quebrado um relógio do século 17 em exposição no Palácio do Planalto durante os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.



Antônio havia sido solto nessa quinta-feira (19/6) e cumpriria a pena de 17 anos de prisão em regime semiaberto. O ministro também determinou a Polícia Federal (PF) que investigue o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, responsável pela liberdade do réu.

De acordo com o magistrado, Antônio já cumpria os requisitos para a progressão de regime. O mecânico estava preso havia 2 anos e quatro meses, em Uberlândia (MG).

Confira as informações completas no Metrópoles.