Ministério da Justiça solicita extradição de Zambelli ao Itamaraty

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O Ministério da Justiça encaminhou, nesta quarta-feira (11/6), ao Ministério das Relações Exteriores, o pedido de extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar, que teve a condenação confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), está atualmente na Itália.

Com o envio, cabe agora ao Itamaraty repassar a solicitação às autoridades italianas, seguindo os protocolos legais para extradições internacionais.

Ainda nesta quarta-feira (11/6), o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, também oficializou o envio do pedido de extradição da deputada ao Ministério da Justiça.

