Ex-jogadores do Sport, Carlinhos Bala e Diego Souza trocam farpas nas redes sociais

Dois ex-jogadores de grande identificação com o Sport e que marcaram época com a camisa rubro-negra resolveram entrar em polêmica. Carlinhos Bala e Diego Souza trocaram farpas nesta quarta-feira (25) nas redes sociais.

Tudo começou com um vídeo. Em entrevista ao canal Qxute, Carlinhos Bala foi perguntado sobre quem foi melhor: ele ou Diego Souza. A resposta do "Rei de Pernambuco" foi direta: "Diego Souza teve a história dele lá, aqui (em Pernambuco) foi só um Campeonato Pernambucano", afirmou Bala.

A fala não caiu bem para o "Embaixador", que resolveu comentar na publicação e rebater a declaração.

"A nível de talento, não vou nem discutir, pois não tem como comparar. Já que ele se apega a Pernambuco querendo tirar o mérito das pessoas, vamos lá: disputei dois Pernambucanos, ganhei um. Quatro anos no Campeonato Brasileiro, sempre na Série A, e fui artilheiro da competição sendo meia-atacante. Seleção Brasileira, oi? Muito mais gols… Na Série A, só de perna esquerda, tenho mais gols que você! Foi mal, apelei, mas é só pra dar uma segurada. Você foi bom jogador, mas tem que saber com quem mexe, porque aqui o castelo já é assombrado! Beijos. Não é da minha pessoa responder ou ser mal-educado, mas não é de hoje que você precisa dar uma segurada. Não sou melhor que ninguém, nem pior. Cada um tem sua história!", escreveu Diego Souza.

Além do ex-camisa 87 do Sport, Bala afirmou que também jogou mais bola que: Romerito, Fumagalli, Everton Felipe, João Paulo, Caça-Rato, Geraldo e Jean Carlos.

Carlinhos Bala, revelado pelo Santa Cruz, é conhecido pela identificação com o futebol pernambucano. Jogou no Trio de Ferro e conquistou títulos no estado, sendo a Copa do Brasil de 2008, com a camisa do Sport, o mais marcante.

Já Diego Souza, revelado pelo Fluminense, teve no Sport a maior idolatria em sua carreira. Pelo Leão, foi artilheiro do Brasileirão de 2016 e acabou sendo convocado à Seleção Brasileira no ano seguinte, em 2017. Conquistou também o Campeonato Pernambucano de 2017. O ex-camisa 87 do Rubro-Negro retornou ao clube leonino em 2023, última atuação como profissional.