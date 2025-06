Náutico nunca foi derrotado pelo Tombense no histórico do confronto

Náutico tenta manter invencibilidade contra o Tombense (Victor Souza / Tombense FC)

Na expectativa de mais um importante jogo na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C e na busca pelo G8 da competição, o Náutico visita o Tombense com uma invencibilidade no histórico do confronto. As equipes se encontram neste domingo (29), às 19h, em Tombos, pela 10ª rodada da Terceirona.

O jogo deste domingo será apenas o quarto entre as equipes na história. Nas outras três oportunidades, o Timbu nunca foi derrotado e ostenta invencibilidade. O clube pernambucano venceu em uma oportunidade e os outros dois jogos terminaram empatado no retrospecto geral de duelos.

O duelo mais recente ocorreu na própria Série C do ano passado, com as equipes ficando no empate por 0 a 0, também em Tombos. O outro encontro sem vencedor entre as equipes ocorreu na Série B de 2022, com o empate por 1 a 1. A única vitória alvirrubra contra o Tombense aconteceu também durante a Segunda Divisão de 2022, com triunfo do Náutico por 4 a 3 nos Aflitos.

O Timbu tenta fazer valer a histórico favorável e conseguir ao menos pontuar contra o rival mineiro. Em caso de empate, inclusive, o Náutico tem chances de terminar a rodada dentro do G8 da Série C, grupo classificatório para o quadrangular de acesso. Atualmente a equipe ocupa a 9ª posição, com 12 pontos e um pronto atrás do 8º lugar, o Ituano.