Com retornos e ausências, confira a provável escalação do Náutico contra o Tombense

Hélio dos Anjos terá questões para escalar o Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico terá ausências e retornos relevantes para o duelo contra o Tombense pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. As equipes se enfrentam neste domingo (29), às 19h, no estádio Almeidão, em Tombos.

Falando dos desfalques da equipe alvirrubra, o técnico Hélio dos Anjos seguirá sem poder contar com o atacante Paulo Sérgio, em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa. Também seguirá fora o zagueiro João Maistro, ainda reunindo as melhores condições após uma lesão muscular de grau 3.

A novidade nas ausências da equipe fica por conta do zagueiro Carlinhos. O defensor levou o terceiro cartão amarelo diante do Maringá e cumprirá suspensão automática na partida deste domingo. A expectativa é de que Rayan assuma a posição no miolo de zaga alvirrubro.

Em relação aos retornos, boas notícias também chegaram para o comandante alvirrubro na preparação para o duelo. O lateral-direito Arnaldo já está recuperado de uma lesão na coxa estará disponível para Hélio, brigando por vaga com Marcos Ytalo. Quem também retorna é o volante Auremir. O atleta cumpriu suspensão na última rodada, devido à expulsão contra o ABC, e volta para disputar vaga no meio de campo.

Hélio dos Anjos deverá manter boa parte da escalação que entrou em campo na vitória sobre o Maringá. As únicas mudança na equipe deverão ocorrer pelas ausências e retornos. Na lateral-direita, existe a disputa entre Arnaldo e Marcos Ytalo. Na defesa, Rayan é o substituto imediato de Carlinhos. Já no meio de campo, fica a dúvida sobre o retorno de Auremir para ocupar a vaga de um dos três atletas que compõem o meio: Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan. O sistema ofensivo do Timbu não deverá sofrer alterações, sobretudo com a manutenção da ausência de Paulo Sérgio.

Provável Náutico:

Muriel, Marcos Ytalo (Arnaldo), Mateus Silva, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira (Auremir), Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Kelvin e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.