Flamengo confirma fratura no pé direito de Erick Pulgar

O volante chileno precisou deixar o jogo contra o Bayern de Munique no final do primeiro tempo

Erick Pulgar, volante do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

O volante chileno Erick Pulgar, do Flamengo, sofreu uma fratura no pé direito durante o jogo contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, informou o Rubro-Negro nesta segunda-feira (30).

Pulgar teve que deixar o campo de maca no final do primeiro tempo da vitória do Bayern por 4 a 2, no domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami, resultado que eliminou o time carioca.

O chileno de 31 anos "foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida" e os exames constataram uma "fratura no quinto metatarso do pé direito", comunicou o Fla.

"O atleta retorna ao Brasil com a delegação nesta segunda-feira (30) e será reavaliado no Rio de Janeiro para definição dos próximos passos no tratamento da lesão", acrescenta a nota, que não dá um prazo de recuperação.

Enquanto espera um diagnóstico definitivo, Pulgar pode desfalcar o Flamengo por um período de pelo menos dez semanas, segundo sites especializados.

Líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos em 11 jogos, o Flamengo volta a campo no dia 16 de julho, contra o Santos. Pela Copa Libertadores, o time carioca vem enfrentar o Internacional de Porto Alegre nas oitavas de final, em agosto.