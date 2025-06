Flamengo x Bayern Munique pelas oitavas do Mundial de Clubes: onde assistir, prováveis escalações e horário

Flamengo tem pela frente o Bayern de Munique nas oitavas do Mundial de Clubes (Franck Fife/AFP)

O Flamengo encara neste domingo (29), às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Bayern de Munique, no Hard Rock Stadium, em Miami. De um lado, o líder invicto do Grupo D. Do outro, o vice-líder do Grupo C. Em jogo, uma vaga nas quartas de final e uma premiação milionária de US$ 13,1 milhões. A partida será transmitida pela Globo, SporTV, CazéTV e Disney+.

O Flamengo de Filipe Luis bateu o Chelsea de virada por 3 a 1, em um dos jogos mais marcantes da fase de grupos. Além da vitória sobre os ingleses, o Mengão superou o Espérance por 2 a 0 e, já classificado, empatou com o Los Angeles FC.

Classificado com folga, o Rubro-Negro agora tem o desafio de manter a consistência contra um gigante europeu. O meia uruguaio De La Cruz corre para se recuperar de lesão e estar disponível para encarar o clube alemão.

Do lado da Baviera, o Bayern estreou com uma goleada histórica por 10 a 0 sobre o Auckland City e, em seguida, superou o Boca Juniors e foi derrotado pelo Benfica. Agora, mesmo com importantes desfalques de Kim Min-jae, Alphonso Davies e Hiroki Ito, o time bávaro mantém o favoritismo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luis.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Goretzka, Kimmich, Olise, Musiala, Coman; Harry Kane. Técnico: Vicent Kompany.