PSG é acusado de assédio moral e extorsão após queixa de Kylian Mbappé

Mbappé teve saída conturbada do PSG (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

A situação entre o atacante Kylian Mbappé e Paris Saint-Germain ganhou um novo capítulo polêmico. O jogador prestou uma queixa contra o ex-clube cobrando R$ 330 milhões em salários e bônus que não teriam sido pagos. A denúncia por assédio moral foi apresentada ao Ministério Público de Paris, que confirmou a decisão do atleta.



Segundo a imprensa francesa, a queixa foi prestada no dia 16 de maio. Dois juízes de instrução já foram designados para o caso. O atacante afirma que sofreu assédio moral e tentativa de extorsão durante o momento em que negociavam a possível extensão de contrato do jogador. Com a recusa, Mbappé chegou a ser afastado do clube.

O incidente ocorreu após o atacante deixar clara a sua intenção em deixar o PSG ao final da temporada de 2023/24. Como forma de retaliação, o clube afastou Mbappé do time principal. Na visão do jogador, a decisão da diretoria foi uma forma de pressão psicológica e assédio cometidos contra ele.

