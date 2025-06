Alícia Assunção brilha em mais uma competição internacional de taekwondo

Alícia Assunção brilha em mais uma competição de taekwondo (Divulgação )

Enquanto os festejos juninos tomam conta dos quatro cantos do Estado, a pernambucana Alícia Assunção fez bonito, em Lima, no Peru, onde foi disputado o Pan-Americano Feminino de Taekwondo, no último domingo (22). Cria do projeto social promovido pela Associação Beneficente Esportiva Criança Cidadã (ABECC), ela conquistou o vice-campeonato da competição que contou com a participação de 17 países, incluindo Estados Unidos e México. Com o pódio em solo peruano, a atleta assegurou a sua terceira medalha internacional e valiosos pontos para o ranking.

“Foi um conquista especial, porque essa competição foi disputada apenas por mulheres. O nível das competidoras está cada vez mais alto, o que exige muita disciplina, dedicação e treino. Agradeço à ABECC por proporcionar as condições para que eu possar competir em condições de igualdade com todas as adversárias”, destacou Alícia Assunção.

Copa Ipojuca

Também realizada no último final de semana, a ABECC se consagrou como campeã geral da 30ª Copa Ipiranga de Taekwondo, realizada em Olinda. No total, foram 26 medalhas conquistadas, sendo 20 de ouros, cinco de pratas e uma de bronze.