Fale-Conosco

Jornal Histórico

O Diario de Pernambuco foi fundado em 1825

Um jornal deve ser mais do que um agregador de notícias. Ele tem que fazer história. Este é o papel cumprido pelo Diario de Pernambuco ao longo da sua história.

Desde o início, a relação do Diario com seus leitores não se limitou apenas à impressão do dia seguinte, mas a experimentos de interatividade que culminariam no "em tempo real" tão comum nos dias de hoje