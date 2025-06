Galhardo homenageia torcedor símbolo e celebra com cadeirantes triunfo

Centroavante tricolor marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Sousa-PB, pela Série D, e protagonizou momentos de emoção no estádio do Arruda

Gol, homenagem e emoção: Galhardo vive tarde especial no Arruda ( Evelyn Victoria/SCFC)

Dia especial. O Santa Cruz venceu o Sousa por 2 a 0 neste último domingo (15), no estádio do Arruda, em partida válida pela 9ª rodada da Série D do Brasileiro. Os gols tricolor foram marcados por Thiaguinho e Thiago Galhardo. O centroavante viveu um dia de protagonismo dentro e fora de campo.