Milho verde tem aumento de até 54,55% em relação à 2024, diz Procon-PE

Pesquisa do Procon-PE identificou também variações no preço do milho verde que chegaram a até 25%

No levantamento, o Procon-PE também encontrou preços entre R$50 e R$60 do milho verde grande, representando uma oscilação de 20% no período analisado (Foto: Divulgação/Procon-PE)

Com a chegada das celebrações juninas, o Procon Pernambuco, órgão vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), realizou um monitoramento dos preços do milho verde no Centro de Abastecimento Logístico de Pernambuco (Ceasa). O levantamento identificou variações que chegaram a até 25%, de acordo com o dia e com o horário da compra.

O monitoramento foi realizado entre os dias 11 e 13 de junho com o objetivo de orientar os consumidores sobre as variações de preço do produto, tradicional nas festas de São João. De acordo com o órgão, no último dia da pesquisa, a mão de milho verde de tamanho pequeno foi encontrada por até R$25. Esse preço se manteve estável ao longo dos três dias, representando uma variação de 25%.

Ainda de acordo com a pesquisa, o Procon-PE também encontrou preços entre R$50 e R$60 do milho verde grande, representando uma oscilação de 20% no período analisado.

Já a mão de milho médio, variou entre R$35 e R$45, com média entre R$35 e R$40, e registrou um aumento de 54,55% em relação ao mesmo período de 2024.

Para alertar os consumidores, o órgão reforça a importância da pesquisa de preços antes das compras e informa que os dados completos do levantamento estão disponíveis no site oficial do Procon-PE.