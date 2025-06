Com nova rota que liga Petrolina a Salvador, GOL aumenta em 16% oferta de voos no interior de Pernambuco

A nova rota reforça o posicionamento da GOL em Pernambuco, ampliando em 16% a oferta de voos e assentos no interior do estado (Foto: Divulgação)

A Gol Linhas Aéreas anunciou uma nova rota, que liga Petrolina, no interior de Pernambuco, à capital baiana, Salvador. Os clientes terão três frequências semanais de ida e volta entre os municípios a partir de 29 de setembro.

A nova operação conta com voos partindo às 23h55 de Salvador e pousando em Petrolina 1h50 da madrugada, às segundas e quintas. Há também um voo que parte para Petrolina aos sábados à tarde, saindo de Salvador às 15h10.

Partindo de Petrolina, há voos às 2h, pousando no aeroporto de Salvador às 3h10 da madrugada, às terças e sextas. Além desses dias, também haverá um voo aos sábados saindo de Petrolina para Salvador, às 12h50. Os voos da GOL entre Petrolina e Salvador são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, com capacidade para 186 passageiros.

Em Salvador, a GOL lidera a oferta de voos para diversos destinos nacionais e internacionais e a nova rota de Petrolina passa a ser o 20º destino da Companhia atendido de forma direta da capital soteropolitana, assim como Rio de Janeiro (GIG), São Paulo (GRU e CGH), Brasília (BSB), Fortaleza (FOR), Recife (REC), São Luís (SLZ) e Buenos Aires (AEP), algumas das cidades que mais se conectam com a capital baiana.

A nova rota reforça o posicionamento da GOL em Pernambuco, ampliando em 16% a oferta de voos e assentos no interior do estado.

Em Petrolina, os passageiros contam com 6 voos semanais sem escalas para São Paulo (GRU), e de lá se conectam para destinos em todo o país e exterior.

Além de Petrolina, a companhia também conta com voos no Recife para Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo (CGH e GRU), Brasília e Fernando de Noronha, além dos destinos internacionais para Buenos Aires e Córdoba.

"A GOL busca continuamente oportunidades de expandir sua malha trazendo soluções inteligentes para seus Clientes. Essa nova rota, por exemplo, atende a uma demanda de conectar Petrolina e Juazeiro a Salvador, dois importantes pólos econômicos nordestinos", afirma Rafael Araújo, diretor executivo de Planejamento da GOL.

"É mais um anúncio importante para o estado. Nosso governo segue empenhado em tornar Pernambuco cada vez mais conectado e competitivo, e a nova conexão de Petrolina a Salvador vai trazer mais oportunidades para o turismo, os negócios e o intercâmbio entre dois importantes polos do Nordeste. É mais gente visitando o Sertão do São Francisco e mais uma rota para fortalecer o desenvolvimento econômico da região", destacou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

"Expandir a malha aérea de Pernambuco, especialmente para o interior, é uma prioridade do Governo Raquel Lyra. A nova rota entre Salvador e Petrolina, fruto de uma importante parceria com a GOL, fortalece nosso compromisso com a interiorização do turismo, além de impulsionar o desenvolvimento econômico do Sertão. Seguimos trabalhando para que mais visitantes tenham acesso a um estado cada vez mais integrado e acessível", declarou Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

"Essa nova rota da GOL amplia a malha aérea regional da Bahia, em um esforço conjunto do Governo do Estado com a companhia, que tem sido uma grande parceira do turismo baiano. Ela abre a ligação entre Salvador e a zona turística Vale do São Francisco, qualificando os destinos da região, onde existe uma diversidade de atrativos naturais, históricos e culturais, além do enoturismo", ressalta o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar.