App do Banco do Brasil fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade

O pico de notificações contra o Banco do Brasil até o momento ocorreu às 11h43 (pelo horário de Brasília), com mais de 3 mil queixas

Usuários relataram instabilidade no aplicativo do Banco do Brasil (Reprodução / Direção Concursos)

Clientes do Banco do Brasil vêm sofrendo com instabilidade nos serviços do aplicativo da instituição financeira na manhã deste domingo (15/6).

As principais queixas dos usuários envolvem intermitência nos canais de atendimento e dificuldades para abrir o aplicativo e efetuar operações financeiras.

De acordo com dados do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços on-line, as primeiras reclamações de usuários sobre o app foram registradas por volta das 9h.

