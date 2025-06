Haddad propõe alíquota de 17,5% no IR de aplicações financeiras

"Estamos fixando uma alíquota para todas as aplicações financeiras no mesmo patamar", afirmou Haddad, durante conversa com jornalistas, após se reunir com Lula (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira (10/6) que o governo federal propõe a unificação do Imposto de Renda para aplicações financeiras em 17,5%. A medida, que já seria a média da tributação atual desses ativos, busca fixar uma alíquota única para todas as aplicações financeiras, que hoje variam entre 15% e 22,5%.

"Estamos fixando uma alíquota para todas as aplicações financeiras no mesmo patamar", afirmou Haddad, durante conversa com jornalistas, após reunir-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O anúncio da fixação do IR em 17,5% ocorreu em meio às repercussões do decreto que aumentou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A medida, feita em maio pelo Executivo, gerou reações do Congresso.

