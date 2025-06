Empreendedores podem aproveitar o São João para aumentar as vendas

Caruaru, no Agreste, é um dos principais destinos para aproveitar o São João (Elvis Edson/Divulgação)

Com criatividade, planejamento e escuta ativa do consumidor, pequenas e médias empresas podem transformar o ciclo junino em uma excelente oportunidade para aumentar o faturamento.

A festa, uma das mais populares do Nordeste, movimenta setores como comércio, turismo, gastronomia e serviços, e tem potencial para impulsionar até quem não atua diretamente com os tradicionais produtos ou atrações da época. Segundo levantamento da Terra Insights realizado em janeiro de 2025, 44% dos brasileiros planejam viajar no São João, especialmente para o interior do Nordeste, enquanto 38% priorizam comidas típicas durante as festas, o que mostra o potencial de atração de público e, por consequência, de aumento nas vendas.

Segundo Omero Galdino Jr., analista do Sebrae em Pernambuco, um dos principais equívocos de empreendedores é acreditar que só quem oferece produtos relacionados pode lucrar com a temporada, já que negócios que não têm a ver com o São João podem se beneficiar se usarem a criatividade. Ele cita como exemplo uma pet shop que decora o ambiente com bandeirolas e oferece pacotes temáticos para donos que viajam durante o período. “Eu, por exemplo, vou aproveitar o São João em Caruaru e preciso deixar meu cachorro em um local adequado. Um espaço com decoração junina já cria uma experiência mais acolhedora”.

Essa adaptação vale para qualquer área. Restaurantes, salões de beleza, academias, clínicas e até oficinas podem “entrar no clima” com nomes criativos, combos promocionais e ambientação temática.

O especialista também destaca a importância do controle financeiro e logístico, além de pesquisar o que o público quer ou precisa e estabelecer uma relação direta, ouvir, perguntar, testar. O empreendedor também deve avaliar se os insumos necessários estão disponíveis ou se os preços são compatíveis com o que pode cobrar, ao prever custos, estoque, margem e fluxo de caixa.

Além da ambientação e dos preços atrativos, a comunicação precisa ser estratégica. Segundo o Sebrae, marcas que conseguem criar campanhas emocionais e autênticas nas redes sociais têm mais chances de engajar o público.

Postagens com histórias, receitas típicas, memórias afetivas ou curiosidades sobre o São João podem ser grandes aliadas. A dica é “aparecer” quando o cliente estiver mais receptivo à compra e, de preferência, fazer parte da jornada dele, mesmo indiretamente. “Se a pessoa vai comprar um look para o São João, ela pode passar antes numa loja de acessórios, num salão ou mesmo numa padaria para o café da manhã. A marca precisa estar presente nesse trajeto”, explica o analista.

Outros dois pontos cada vez mais valorizados pelos consumidores são o bem-estar e a sustentabilidade. Negócios que investem em espaços de conforto, hidratação e acolhimento, como áreas de descanso, distribuição de água e banheiros limpos, ganham pontos extras. O mesmo vale para iniciativas que mostram preocupação com o meio ambiente e com a comunidade. “Esses detalhes são a cereja do bolo. O cliente quer se sentir cuidado, e também quer ver que a marca cuida do mundo ao redor”, completa Galdino.

Desse modo, mesmo que o negócio não tenha relação direta com o São João, ainda é possível aproveitar o clima festivo para atrair clientes e aumentar as vendas.