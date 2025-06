Imersão orienta mulheres empreendedoras a atrair clientes com consistência

Aline Portela é mentora e empresária (DIVULGAÇÃO)

Mulheres que empreendem e enfrentam o desafio de atrair clientes de forma consistente terão um evento com com foco em estratégias práticas de posicionamento e comunicação. Dados do Sebrae mostram que o Brasil conta com mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras, representando 34% dos empreendedores brasileiros.

A imersão virtual, conduzida pela consultora empresarial especializada em empreendedorismo feminino, Aline Portela, acontece neste sábado, 7 de junho, das 9h às 17h, por meio da plataforma Zoom (remoto e ao vivo). A inscrição para a imersão “Atração de Clientes na Prática” pode ser feita pelo site oficial da consultora e custa R$ 49.

Segundo Aline Portela, que atua há 14 anos na área empresarial, o objetivo da imersão é reduzir a frustração causada por estratégias ineficazes.

“Muitas empreendedoras se sentem perdidas não por falta de esforço, mas por tentarem seguir um caminho que exige muito e entrega pouco. Essa imersão oferece um método mais leve, direto e comprovado”, afirma.

NA PRÁTICA

Com o tema “Atração de Clientes na Prática”, a imersão é voltada às profissionais de serviços, como mentoras, terapeutas, advogadas, contadoras e consultoras, que buscam alternativas para superar desafios como falta de visibilidade, insegurança na abordagem de potenciais clientes e ausência de um plano de ação estruturado.

Durante a imersão, as participantes terão acesso a um plano validado com os dez principais caminhos para alavancar a atração de clientes nos negócios das mulheres participantes. Além das orientações teóricas, serão realizados exercícios práticos, sessões interativas de perguntas e respostas, análise de casos reais e a entrega de materiais de apoio.

NÚMEROS

No entanto, elas ainda enfrentam barreiras como menor acesso a crédito, sobrecarga de trabalho e dificuldades para comunicar seu diferencial no mercado. Outro grande desafio enfrentado pelas mulheres que querem empreender, na visão de Aline Portela, é a mentalidade. "Muitas duvidam do próprio potencial, têm medo do fracasso e acabam desistindo antes mesmo de começar. Sempre digo: 'quando for necessário, recomece. O erro faz parte do processo, e cada nova tentativa nos leva mais perto do sucesso'", reforça a mentora.