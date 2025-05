China veta importação de todos os produtos derivados de aves do Brasil

Ampliação do banimento das importações da China vem quinze dias após identificação do 1º caso de gripe aviária em granja comercial do Brasil

Gripe aviária. (Foto: Freepik/Guitar_Tawatchai)

A China proibiu todas as importações de aves e produtos relacionados do Brasil devido ao surto de gripe aviária no país. Segundo agências internacionais, a Administração Geral de Alfândegas chinesa informou o veto em um aviso em seu site na última quinta-feira (29/5).

O banimento ocorre duas semanas após a identificação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil, que motivou a China, a União Europeia (UE) e outros países a suspenderem os pedidos de importação das granjas avícolas do país por 60 dias.

Além do país asiático e da UE, México, Canadá e África do Sul estão entre os países que fizeram a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. Emirados Árabes Unidos e Japão limitaram a suspensão limitada ao município de Montenegro (RS).

