Dólar sobe 0,91% e fecha a R$ 5,718

Dólar (Valter Campanato/Agência Brasil)

O dólar fechou a última sessão do mês de maio, nesta sexta-feira (30/5), em forte alta, a R$ 5,718, refletindo a reação negativa dos investidores em relação à nova escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos de Donald Trump e a China.

No cenário doméstico, as atenções do mercado se concentraram na divulgação dos dados sobre o desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, que veio um pouco abaixo das expectativas.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, comparado ao quarto trimestre de 2024. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Confira as informações completas no Metrópoles.