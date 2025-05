Prévia da inflação no Grande Recife sofre impacto da conta de energia

Conta de energia ficou mais cara (Arquivo)

A prévia da inflação, no Grande Recife, ficou em 0,22%, em maio, após taxa de 0,34% registrada em abril.



O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi divulgado nesta terça (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A prévia da inflação aponta que o maior impacto positivo (0,11%) tem relação com a energia elétrica residencial, que registrou variação de 2,88%.



Ela foi influenciada pela mudança na bandeira tarifária.



O acumulado no ano ficou em 2,57%, enquanto o acumulado em 12 meses foi de 4,28%.



Em maio de 2024, o IPCA-15 havia registrado alta de 0,31%.



Grupos



Sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram aumentos, com destaques para vestuário (0,48%), alimentação e bebidas (0,92%), e habitação (1,62%).



Em termos de impacto, um dos destaques continua com o grupo geral de habitação, uma vez que ele contém o consumo de energia elétrica (0,22 p.p.), o mesmo que o da alimentação e bebidas, cujo o peso no índice é quase o dobro. Por outro lado, o grupo Transportes registrou a principal queda (1,52%), com impacto de -0,29 p.p. no índice geral.

O IPCA 15

Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Os preços foram coletados no período de 15 de abril a 15 de maio (referência) e comparados com aqueles vigentes de 18 de março a 14 de abril de 2025 (base).