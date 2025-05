Quase 70% dos contribuintes devem usar restituição do IR para contas

Nesta sexta, começa o pagamento do primeiro lote das restituições (Ruan Pablo/Arquivo DP)

Uma pesquisa recente feita pela Serasa aponta que 67% dos contribuintes que vão declarar Imposto de Renda neste ano devem usar a restituição para pagar contas. De acordo com o levantamento, 25% dos contribuintes projetam usar o dinheiro para pagar dívidas, 23% vão quitar contas básicas, 11% vão sanar débitos imprevistos e 8% devem usar o recurso para limpar o nome.

O estudo foi feito pelo Instituto Opinion Box, que consultou 1.973 consumidores de todas as regiões do Brasil, entre 25 de março e 30 de abril deste ano. Apesar de não ser novidade o uso da restituição para honrar compromissos financeiros, a pesquisa indica uma significativa alta no destino do dinheiro do leão para pagar contas, já que, nos anos anteriores, cerca de 45% dos contribuintes usaram o recurso para negociar pendências.

A especialista em educação financeira da Serasa, Mônica Seabra, contou em entrevista ao Diario que acredita que a restituição do imposto de renda representa uma injeção de dinheiro na economia neste momento, que pode ajudar muita gente a sair da inadimplência. Até mesmo quem está com o nome sujo pode chegar a resolver a irregularidade totalmente ou usar a restituição para planejar a quitação em breve.

“O valor da restituição varia de acordo com os contribuintes e a Serasa não costuma trabalhar com projeções. No entanto, considerando restituições de até R$100, por exemplo, milhões de brasileiros podem aproveitar a oportunidade para quitar dívidas à vista - com a chance de sobrar dinheiro. Atualmente, a Serasa oferece mais de 609 milhões de oportunidades para negociar dívidas com descontos de até 90% do total, 131 milhões representam débitos de até R$100”, explica Seabra.

Ainda de acordo com a pesquisa, apenas 16% dos entrevistados vão conseguir poupar o valor a ser ressarcido e 14% pretendem investi-lo. Entre todas as respostas, 7% dos contribuintes também indicaram que vão usar o dinheiro para cuidar da saúde, 6% devem fazer compras ou viajar, 3% imaginam usá-lo para reformar seu imóvel e 2% contam com o valor para contribuir com um negócio próprio.

O Imposto de Renda pode ser declarado até esta sexta-feira, 30 de maio. Na mesma data, começa o pagamento do primeiro lote das restituições, que é destinado aos contribuintes prioritários que declararam primeiro. Estão dentro desse grupo os contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves.